Com menos de um ano no Catar, já querem Mandzukic na Europa

Mandzukic não tinha lugar na Juventus com Sarri, e decidiu se mudar no começo deste ano para um destino com futebol muito diferente.

O Al-Duhail abriu as portas e o jogador deixou a Europa após muitos anos de uma carreira consolidada, mas clubes do Velho Continente já o querem de volta menos de um ano depois.

Não faz nem 365 dias que Mandzukic foi ao Catar e a mídia europeia já repercute rumores que colocam o atacante na órbita do Galatasaray, que estaria disposto a contar com o croata, segundo informação de 'Fotomac'.

Após Zagreb, Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e quatro temporadas na Juventus, ele soma nove jogos e dois gols pelo Al-Duhail.