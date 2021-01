Com Pochettino, acabou a moleza para Neymar e Mbappé

O PSG é outro desde a chegada de Mauricio Pochettino. Como sempre acontece quando há uma mudança notável de treinador e de rumo, parece que tudo estavam mal e que a situação melhorou em apenas alguns dias.

O novo ambiente foi explicado por 'L'Équipe', que revelou as grandes mudanças ocorridas desde a saída de Thomas Tuchel e com a chegada do técnico argentino.

“O aquecimento é muito completo com o Pochettino. Equivale a treinar com o Tuchel. Funciona”, disseram entre risos as fontes do clube ao jornal francês. "Neymar e Mbappé faziam o que queriam com Tuchel", revelaram ainda.

'L'Équipe' amplia sobre a dupla de estrelas: “O Neymar costumava jogar nos treinos só no ataque porque trocava de time, mas agora há mais seriedade. O brasileiro não troca mais de time e tanto ele quanto Mbappé, que passava mais tempo na academia do que qualquer outra coisa. Eles também estão sendo mais exigidos na defesa”.

Por fim, o jornal francês citou a programação de atividades rotineiras. Aparentemente, os treinos da tarde, solicitados pelos jogadores para conseguirem dormir de manhã, acabaram. Pochettino manda e treinam às 11, chegam às 9h30 e tomam café da manhã no clube.

Mais sério, em resumo, é o trabalho atual em contraste com o de Tuchel, que praticava a teoria do 'laissez faire'. No momento, apesar de tudo, não houve atritos com as duas estrelas e a relação aparenta ser muito boa.