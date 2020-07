Com 'sim' engatilhado, Jorge Jesus acerta detalhes com o Benfica

À espera do término do Campeonato Carioca para então bater o martelo sobre o futuro, Jorge Jesus, que para já planeja dizer "sim" ao Benfica, ouviu a seguinte oferta na última conversa mais formal que teve com o amigo de longa data e presidente encarnado Luís Filipe Vieira: cerca de quatro milhões de euros limpos (R$ 24 milhões) por temporada, num contrato válido por quatro anos.

Numa visão individual, sabe o portal Goal, os números agradam ao atual treinador do Flamengo. Mas há ainda pontos para serem acertados, como o valor que o clube português estaria disposto a disponibilizar por reforços de peso e também a incorporação de toda a comissão técnica de Jesus, o que implicaria na saída de alguns nomes que hoje estão na Luz.

Jorge Jesus quer, acima de tudo, um grupo forte para assumir o Benfica, onde trabalhou entre 2009 e 2015, sendo campeão nacional em três oportunidades e finalista duas vezes na Liga Europa. Parte da imprensa portuguesa, inclusive, noticiou nesta semana que o veterano treinador até sugeriu as contratações de três jogadores rubro-negros, entre eles Gerson e Bruno Henrique.

"Pressionado" pela família para voltar a Portugal, Jesus, de 65 anos, ainda continua preocupado com o impacto da pandemia novo coronavírus e, claro, o caminhar das competições na América da Sul, mesmo com as datas recém-definidas para a bola rolar no Brasileirão e na Libertadores: 9 de agosto e 15 de setembro, respectivamente.

Há, logicamente, muita cobrança também nos bastidores do Flamengo. Torcedores influentes, conselheiros e até mesmo membros da atual diretoria querem o quanto antes uma posição oficial do presidente Rodolfo Landim e do vice-presidente Marcos Braz, por meio de uma coletiva, e de preferência ainda neste domingo, seja antes ou depois do duelo com o Fluminense, no Maracanã, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca.