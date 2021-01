Com um golaço, Benzema marca o segundo do Real

Sem Zidane e com Bettoni como treinador, mas com muito compromisso por parte do elenco. O Real Madrid entrou em campo com o objetivo de esquecer os últimos fiascos.

O primeiro gol saiu com Casemiro de cabeça. Com o time mais aliviado, as oportunidades foram surgindo e em uma linda trama do ataque merengue, o segundo saiu.

Aos 40', a bola veio da direita, Hazard deixou passar com muita categoria e Benzema fica na boa com ela para fuzilar as redes de Pacheco.