Como a Liga Australiana fez para não parar o futebol?

Na Europa é a Liga da Bielorrússia e na Oceania a Liga da Austrália. Até o momento, a A-League é uma das competições que ainda não parou por conta da pandemia e continua sendo disputada sob uma série de estranhas medidas.

Para começar, as equipes jogam a portas fechadas a pedido da Federação do país. O objetivo é terminar as rodadas restantes - seis - e chegar a um "play off" que decide o título em abril.

Embora as infecções no país estejam crescendo constantemente, o futebol ainda não parou. As medidas para mantê-lo ativo são um pouco estranhas.

Para começar, Melbourne Victory e Wellington Phoenix estão em quarentena há alguns dias. O segundo é o único time estrangeiro na liga (ele é da Nova Zelândia) e, como o primeiro foi jogar contra ele antes que as coisas piorassem, os dois tiveram que ficar em quarentena ao regressarem.

O Wellington Phoenix não retornará mais à Nova Zelândia. Ele se estabeleceu em Sydney e terminará a temporada lá, primeiro jogando os dois jogos que já foram adiados enquanto a quarentena estiver acontecendo.

O Perth Glory, uma equipe do outro lado do país, concordou em jogar três rodadas seguidas em Sydney para evitar viagens desnecessárias que colocariam a equipe e outras pessoas em risco.

Finalmente, o Melbourne City está viajando sem o seu treinador, o francês Erick Mombaert, de 64 anos, por pertencer a um dos grupos de risco. Outro afetado é o mexicano Uli Dávila, lenda de Córdoba, que ainda não conseguiu conhecer o filho recém-nascido e só o viu pelo celular, diz 'Sport'.