Como o Barcelona compensará seus sócios-torcedores?

No Camp Nou, eles já decidiram o que fazer com relação aos sócios-torcedores. Até agora, a entidade catalã não havia falado sobre isso.

Nesta segunda-feira, o Barça, por meio de seu site, informou seus assinantes das opções que eles têm:

"O clube oferece aos associados inscritos que escolham entre três opções. Os associados inscritos devem fazer uma solicitação preenchendo um formulário onde podem escolher o método de compensação. O Barça informará nos próximos dias quando os formulários e prazos dos diferentes procedimentos estarão disponíveis.

1. O reembolso em dinheiro no final de setembro da parte proporcional da taxa de assinatura anual, que pode chegar a 25% no caso de nenhuma partida ser apreciada. Você pode optar pela devolução em dinheiro em uma conta corrente ou escolher outra modalidade, que é o pagamento em produto, com um vale-desconto que seria aumentado em 50% do seu valor de troca (por exemplo, se o reembolso tivesse um valor de 100 euros, o vale de compra seria de 150), para uso em qualquer uma das lojas oficiais a partir de 1º de outubro.

A compensação será calculada e poderá ser recebida em setembro, quando as competições terminarem e o total de partidas assistidas for conhecido.

2. Receber o desconto equivalente na anuidade da assinatura para a próxima temporada (2020-21). Se o assinante escolher que o clube aplique o desconto do valor proporcional dos jogos não desfrutados nesta temporada na taxa de assinatura da temporada 2020-21, o valor do desconto, mais o saldo da Seient Lliure merecido, não poderá exceder 100% do custo da assinatura da temporada.

3. Renunciar a esse direito a compensação em favor do clube, entendendo a situação excepcional que a entidade está enfrentando devido à pandemia, que não lhe permitiu cumprir o orçamento do ano porque os objetivos econômicos estabelecidos não foram alcançados devido ao seu fechamento e jogos sem público. Essa será a opção que o clube aplicará por padrão aos assinantes que não preencherem o formulário de inscrição ou se não houver comunicação após o término do prazo", explicou o FC Barcelona através de seus canais oficiais.