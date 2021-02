Como um microondas estaria ajudando o Chelsea a obter bons resultados?

O Chelsea avança rapidamente na Premier League de olho em uma vaga na próxima edição da Champions League. Desde a chegada de Tuchel, a equipe soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos na Premier.

Nesse domingo, os 'blues' entram em campo contra o Manchester United em um duelo para lá de interessante entre o 5º colocado e os 'red devils' que são os vice-líderes.

Além das ideias de Tuchel e de muito trabalho, o jornal 'The Sun' revelou outra estratégia que poderia estar fazendo a diferença nessa arrancada do Chelsea: um microondas.

Isso mesmo, a citada fonte informa que os jogadores utilizam um pequeno truque antes de entrar em campo. Esquentam as chuteiras em um microondas para deixá-las mais flexíveis e cômodas.

O 'The Sun' afirma que o Chelsea colocou o equipamento no vestiário da equipe e que leva outro para os jogos fora de casa. Uma fonte ligada ao clubes explicou a ideia: "As chuteiras modernas são sem cadarços e com um material mais rígido. Então, quando está frio é mais complicado. Por isso os jogadores as colocam no microondas".