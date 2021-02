VÍDEO: os bastidores do empate do Santos com o Grêmio no Brasileirão

O Santos não teve tempo de digerir a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores e voltou a campo. Na quarta-feira os meninos da Vila visitaram o Grêmio em Porto Alegre.

Em um jogo muito duro, o Peixe saiu da Arena com um ponto após o empate por 3 a 3. Madson, Arthur Gomes, Kaio Jorge marcaram para a equipe de Cuca.

O Santos é o atual 11º colocado do Brasileirão com 46 pontos. Já o Grêmio é o 7º com 53. Na próxima rodada o Peixe visita o Atlético-GO, enquanto o Grêmio visita o já rebaixado Botafogo.

Confira no vídeo acima os bastidores do empate do Santos com o Grêmio no Brasileirão!