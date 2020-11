Nesse dia 03/11, o Real Madrid enfrentará a Inter de Milão em um dos duelos mais esperados da Liga dos Campeões.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Antonio Conte, que falou na prévia do encontro e relembrou quando quase acabou assinando pelo Real Madrid e, além disso, exaltou o trabalho de Zinedine Zidane.