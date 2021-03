"Continuar no Arsenal? A estabilidade será a chave"

O futuro de Odegaard não está totalmente claro. Ele pertence ao Real Madrid, mas o jornalista Fabrizio Romano ressalta que o Arsenal fará todo o possível para estender seu empréstimo para além do final desta temporada.

Seu desempenho com Arteta tem sido muito bom. Parte da imprensa já aponta que ele fez mais pela equipe "do que Özil em cinco anos", e por isso a sua continuidade é valorizada. Odegaard será a chave para isso.

"Não pensei no que vai acontecer no verão. Meu contrato com o Arsenal é até o final da temporada. Vamos ver o que acontece. Já disse coisas antes que continuo defendendo: estabilidade e desenvolvimento são palavras-chave", afirmou. disse o norueguês para ele. médio 'VG'.

Zidane também terá a última palavra, que mal contava com ele quando o tinha em sua equipe. Odegaard, de Londres, está feliz no momento, mas a chamada do Real Madrid seria um ponto fundamental na operação.

Além disso, Odegaard elogiou Arteta: "Muito bom. É incrível. Tenho muito a aprender com ele. Só preciso aguçar os ouvidos e prestar atenção. É fantástico", frisou, antes de acrescentar que ele tem melhorado desde o início.

“Sinto que me adaptei rapidamente e compreendi como jogávamos. Me faltava a forma física e a confiança em mim. Quanto mais jogava, melhor me tornava. É uma curva ascendente”, concluiu o norueguês nessa entrevista.