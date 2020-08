Corinthians não é obrigado a divulgar casos de Covid-19

Às vésperas da sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, o Corinthians voltou a ter casos positivos para Covid-19 em seu elenco, desta vez foram três. O clube, porém, optou por não divulgar os nomes dos infectados, algo permitido pela CBF, mas que não agrada tanto alguns torcedores - a única obrigação é que a entidade seja informada.

Nos primeiros testes realizados, antes mesmo da retomada dos campeonatos no Brasil, o Corinthians já havia tido um alto número de infectados dentro do clube, sendo oito jogadores - antes, Luan já havia contraído o vírus e, depois, Cantillo foi mais um infectado.

À época, os nomes também não foram divulgados - apenas Cássio revelou ter sido um deles -, mas as ausências foram notadas nos treinos. A torcida, então, especulou que os outros infectados fossem Walter, Léo Santos, Danilo Avelar, Carlos, Araos, Mateus Vital e Yony Gonzalez.

Nesta terça-feira (11), o Corinthians divulgou uma nota informando o desligamento de três pessoas da delegação que viajou a Belo Horizonte por terem testado positivo. O clube, porém, não divulgou nem os nomes dos infectados e nem se eram jogadores ou outros funcionários. Segundo 'Meu Timão', dois seriam jogadores e o outro um funcionário.

Nas redes sociais, muitas pessoas passaram a questionar o motivo de as identidades dos infectados não ter sido revelada, ainda mais considerando que será possível saber quem são no momento do jogo, caso algum jogador não entre em campo. O Corinthians alega que não divulgar ou não é uma opção do infectado.

E o time tem o respaldo da CBF para não divulgar. No documento de 60 páginas elaborado pela entidade com os protocolos dos campeonatos em meio à pandemia, em nenhum momento é indicado que o clube tem obrigação de informar publicamente uma lista com os resultados do teste. A única obrigatoriedade é que o infectado seja desligado da delegação e que a confederação tenha o nome para poder efetuar o descredenciamento até segunda ordem.

Apesar dos três casos positivos, o Corinthians informou que todos os outros que estarão presentes no jogo não apresentaram o vírus. A partida contra o Atlético-MG acontece nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. O jogo vai marcar a estreia do Timão no campeonato, já que teve o duelo contra o Atlético-GO, válido pela primeira rodada, adiado por conta da disputa da final do Campeonato Paulista.