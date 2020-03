Corinthians vai completar 200 jogos em sua arena

Neste domingo (15), o Corinthians recebe a equipe do Ituano, na Arena Corinthians, às 16h (horário de Brasília). O jogo marca um momento especial por ser a partida de número 200 no estádio, que terá portões fechados.

A partida válida pela 10ª rodada do Paulistão pode ajudar o clube a aumentar o bom retrospecto em casa. São 123 vitórias, 53 empates e 23 derrotas até aqui, o que resulta em um aproveitamento de 88,4%.

Desde a inauguração do estádio, em 10 de maio de 2014, o Timão balançou as redes em 317 oportunidades, uma média de 1,59 gol por jogo.

O maior público foi na vitória por 2 a 1 no clássico contra o São Paulo, pela final do Paulistão de 2019, com 46.903 presentes.

O jogador que mais atuou foi Cássio, com 167 jogos e seis penalidades defendidas. Quem mais marcou gols foi Ángel Romero, com 27 gols.

A maior renda foi na derrota por 2 a 1 diante do Cruzeiro, pela final da Copa do Brasil de 2018, que rendeu R$5.108.151.

Entre os momentos marcantes, estão a goleada por 6 a 1 sobre o São Paulo pelo Brasileirão de 2015 e os 6 a 0 contra o Cobresal pela Libertadores (maior goleada)

Os títulos conquistados desde a inauguração foram os seguintes: Brasileiro 2015, Paulistão 2017, Brasileirão 2017, Paulistão 2018 e Paulistão 2019.