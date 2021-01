Coritiba apresenta Gustavo Morínigo como novo técnico

O Coritiba tem um novo comandante. Gustavo Morínigo foi apresentado nessa quinta-feira pela diretoria do clube, que pretende manter um projeto a longo prazo.

“Estudamos muito para escolher. O perfil que procurávamos era de um técnico jovem de mentalidade, acostumado com tecnologia, que tivesse um modelo de jogo proativo e, acima de tudo, que fosse um profissional de equipe. Por fim, e mais importante, que tivesse a visão estratégica da importância das categorias de base, um ativo inestimável de qualquer clube de futebol. Com o auxílio do diretor executivo, José Carlos Brunoro, com o consenso por parte do nosso G6, chegamos ao nome de Gustavo Morínigo. Nosso projeto é de longo prazo”, destacou o presidente, Renato Follador Júnior.

O técnico, natural do Paraguai, atuou em equipes como Cerro Porteño, Libertad e Nacional (Paraguai), com o qual chegou à final da Libertadores de 2014. Ele já destacou o próximo objetivo ao ser apresentado.

“Teremos uma partida daqui a dois dias, um clássico, sabemos da importância de ganhar essa partida. O principal é que os jogadores estejam motivados para ganhar esse jogo. O clássico é um jogo especial, independente da posição em que o time esteja na tabela, e é claro que queremos vencer”, disse em entrevista a TV Coxa Prime.

O próximo compromisso do Coritiba será o Atle-Tiba que está marcado para o sábado (09), no Couto Pereira, a partir das 19h (horário de Brasília). Com 21 pontos, o Coritiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro, soma quatro derrotas seguidas e está a oito pontos da saída da zona do rebaixamento.