Coronavírus e filhos com diabetes contribuíram para Carvalhal desistir do Flamengo

O Flamengo segue em busca de um substituto para Jorge Jesus. Porém, a diretoria rubro-negra já trabalha com a primeira baixa para assumir a posição: Carlos Carvalhal, do Rio Ave, que era um dos favoritos ao cargo, pelo estilo de jogo e pela experiência. Mas além das questões esportivas e de tudo o que envolve a negociação, o novo coronavírus e os filhos de Carvalhal contribuíram para que ele desistisse do Flamengo.

Em entrevista à Sky Sports, o português revelou que uma mudança para o Brasil neste momento, em que a pandemia do novo coronavírus segue sendo uma ameaça a diversos países do mundo e impondo medidas de distanciamento social, seria um tanto arriscada, principalmente por seus pais, que já são idosos, e por seus filhos, que têm diabetes.

"Precisamos viver com a realidade e minha decisão não será apenas sobre futebol. Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro”, explicou Carvalhal. “Vou tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante no minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família", pontuou.

Cabe destacar que Portugal é um dos países europeus que teve mais sucesso no combate à Covid-19, enquanto o Brasil é o segundo país mais afetado pelo vírus em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Mas apesar da situação pessoal, o treinador português fez questão de elogiar o Flamengo e se disse honrado em ser procurado pelo atual Campeão Brasileiro e da Libertadores.

"É um dos maiores clubes do mundo. Noventa e cinco por cento dos treinadores do mundo aceitariam esse desafio", destacou. "O Flamengo normalmente entra em contato com técnicos que ganharam muitos troféus".

Nesta temporada, Carvalhal comandou o Rio Ave na melhor temporada da história do clube no Campeonato Português. O modesto time da cidade de Vila do Conde se classificou para a Liga Europa ao atingir 55 pontos, seu recorde em uma mesma edição da liga nacional.

Agora, o Flamengo espera abrir negociações com Domènec Torrent, que trabalhou como auxiliar de Guardiola por muitos anos.

Concorrência com o Braga

Além das questões pessoais e familiares, agravadas pela pandemia do novo coronavírus, a concorrência com o Braga, de Portugal, também pode ter pesado para o treinador recusar o Flamengo.

A imprensa portuguesa afirma que Carlos Carvalhal será o novo treinador do clube português, que terminou a temporada na terceira posição na liga nacional e também garantiu um lugar na próxima edição da Liga Europa.

O jornal A Bola, afirma que as negociações já estão fechadas, incluindo a composição de sua comissão técnica. Já o jornal Record adiciona que o comandante foi seduzido por um projeto de longa duração no Braga.

Se isso for de fato confirmado, essa será a segunda passagem de Carvalhal pelo clube. Em 2006, ele comandou a equipe por um curto período, com apenas 13 jogos disputados em sua passagem.