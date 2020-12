Coudet pode reviver situação que o desgastou no Inter

A relação entre Eduardo Coudet e Internacional ficou estremecida quando o argentino começou a cobrar incessantemente a diretoria colorada por reforços. O desgate foi tanto que ele trocou o Inter, que liderava o Brasileirão, pelo Celta de Vigo, que briagava contra o rebaixamento em La Liga. E o mesmo roteiro pode se repetir no clube da Galícia.

Em cinco jogos desde que assumiu o clube, em novembro, são quatro vitórias e uma derrota. No entanto, o argentino deixou claro que quer peças novas no elenco. "Sei que o clube fará o máximo esforço, dentro das possibilidades, para poder armar-se da melhor maneira para aquele que será o segundo semestre da competição e a reta final".

Em entrevista antes do confronto contra o Alavés, no Balaídos, neste domingo (20), Coudet comentou que algumas posições no time estão carentes de reservas. "Sempre digo que até a abertura do mercado procuramos trabalhar e tirar o melhor de quem está aqui", disse. "Obviamente, é claro que em algumas posições temos praticamente apenas um jogador e com certeza a intenção de todos é poder ter mais opções. É algo que eu gostaria de falar antes da abertura do mercado, agora temos do que focar em quem somos".

A posição mais carente no entendimento do treinador seria o ataque. "Todos nós vemos que temos o Santi Mina como referência de área e nenhum jogador experiente nessa posição, o que é importante. É uma posição decisiva e uma garantia para nós termos dois jogadores por setor", concluiu.

O discurso é bem diferente de quando foi apresentado no clube. Ao chegar no Celta, Coudet afirmou que seria desrespeito pedir reforços. "Para mim, os melhores reforços são os que estão. Seria uma falta de respeito da minha parte falar de reforços. Se estou aqui é porque confio que os jogadores que estão podem levar essa situação da melhor maneira", disse.

A declaração até gerou comentários inconformados de Marcelo Medeiros, então presidente do Internacional. "Acho que ele dizer que seria um desrespeito com os atletas que ele tem pedir reforços. E aqui, toda a semana, o grupo não era suficiente. Eu gosto das pessoas que têm coerência. Não é porque atravessou o Atlântico que vai mudar a maneira de pensar", rebateu o dirigente colorado.