Courtois brilha com defesa voadora em meio a erros

Após um primeiro tempo de domínio total do Real Madrid, o Eibar voltou do intervalo disposto a dar mais dificuldades para os donos da casa e exigiu mais trabalho de Thibaut Courtois.

O goleiro começou a virar protagonista em uma mistura de erro e talento. Primeiro, o belga entregou um presente ao ataque adversário e teve que evitar o gol em defesa difícil no chute de Kike.

Em seguida, Courtois voou de uma forma plástica e surpreendente para espalmar um belo chute de Expósito, que mandou a bola em direção ao ângulo. O terceiro lance de destaque do goleiro foi no gol dos visitantes.

Após cobrança de escanteio, De Blasis pegou a sobra e bateu de fora da área. A bola desviou em Bigas e entrou, surpreendento um Courtois que não teve reflexo para evitar que a bola entrasse devagar entre suas pernas.

Com a vantagem no placar, o time da capital espanhola tinha o jogo nas mãos. Deixando como maior destaque a imagem do salto do goleiro para impedir um gol quase inevitável.