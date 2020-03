Courtois é fã de Casillas, Ronaldo e Schumacher

A quarentena devido à crise do coronavírus está tornando os jogadores mais ativos do que nunca nas mídias sociais.

Um dos que mais chama a atenção é Thibaut Courtois, que, além de disputar os Grandes Prêmios de Fórmula 1 no videogame, entreteve seus fãs nesta quarta-feira, contrando curiosidades particulares pelo Twitter.

O belga explicou, deixando o futebol de lado, seu esporte favorito é o basquete. Ele também explicou que, em sua opinião, Michael Schumacher é o melhor piloto de F1 da história.

Courtois ainda respondeu perguntas relacionadas ao futebol e revelou alguns segredos de sua infância e da carreira.

O ex do Chelsea revelou que seus goleiros favoritos quando criança eram Edwin van der Sar e Iker Casillas, espanhol que o presenteou com a camisa mais importante de sua coleção.

Finalmente, contou com qual jogador já aposentado ele gostaria de jogar. O belga não teve dúvidas ao escolher um mito do Real Madrid e do Brasil: "Ronaldo Nazário".