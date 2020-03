Críticas a Mbappé e Pogba: "É frustrante ver Kylian jogar e Paul pode fazer mais"

David Ginola é um grande nome do futebol francês dos anos 90. A estrela do PSG e da Premier League naqueles tempos falou sobre o atual futebol francês no 'London Football Awards'.

Ao contrário do que era esperado, ele criticou Kylian Mbappé e disparou que ele é inconsistente em suas atuações: "Ele tem tudo porque é um jogador impressionante, o gol que marcou contra o Lyon é incrível, existem poucos jogadores que podem fazer algo assim, mas seu problema é que ele deve ser mais consistente".

Ginola continuou suas explicações: "Ele poderia fazer isso cinco ou seis vezes por jogo, mas não o faz, e por isso, pode ser frustrante vê-lo jogar, porque ele é capaz de muito mais".

O ex-jogador reconheceu que o potencial de Mbappé é enorme, mas não sabe se ele saberá administrá-lo no futuro: "Ele é um jogador jovem e as pessoas esperam muito dele porque ele é muito talentoso. Se Pelé disse que ele será seu sucessor, ele deve ter que carregar muito peso nas costas aos 20 anos. Ele ainda tem muita coisa pela frente, mas resta saber se ele está mentalmente preparado para enfrentá-las".

Para concluir, David Giunola também teve críticas a Paul Pogba. "Ele ainda é um jogador importante, mas apenas quando está em um bom momento. Estará em junho?"