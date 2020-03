Croácia suspende todas competições até 31 de março

O risco de contágio de coronavírus continua causando fechamento de estádios, adiamento de competições, suspensão de torneios... nenhum esporte consegue escapar dos impactos do COVID-19.

O último país a aderir à suspensão de todas as competições foi a Croácia, seguindo as recomendações dos mais altos escalões do esporte e da saúde no país, de acordo com o comunicado.

"O Conselho Executivo da Federação Croata de Futebol e as autoridades competentes decidiram encerrar todas as competições de futebol na Croácia até 31 de março de 2020", continua ele.

Além disso, a federação confirmou que ainda não é certo que o futebol possa ser retomado a partir de abril: "O desenvolvimento da epidemia de coronavírus será monitorado de perto e, conforme recomendado pelas instituições de saúde pública, novas medidas serão definidas".