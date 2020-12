Um empate que não fica bem para o Benfica

O Benfica entrou em campo com um Jorge Jesus que não vem fazendo feio, mas recebe críticas da torcida do clube com alta frequência.

Já o Standard de Liège, já eliminado da Liga Europa, entrou em campo disposto a sair com a melhor recordação possível do torneio.

O time da casa está em sexto no campeonato belga, uma campanha fraca também no torneio local.

O jogo começou com o time visitante dominando e entrando com facilidade na área do fraco Liège.

E uma jogada aos 5 minutos de jogo já anunciaria o que seria o 1º tempo: uma bela cavadinha para Waldschmidt, que domina e chuta cruzado, mas Bodart espalma um belo chute.

E logo em seguida, mais um lance de 'quase gol' do time português: Taarabt chutou forte da intermediária, o goleiro espalmou e quase Waldschmidt conseguiu pegar a sobra, mas o goleiro acabou fazendo a defesa.

Everton Cebolinha quase conseguiu abrir o placar ao receber sozinho um belo cruzamento de Darwin Núñez, mas acabou jogando por cima do gol e adiou a alegria das águias.

E como no futebol, quem não faz leva, o Liège acabou abrindo o placar em seu primeiro chute a gol: Jans cruzou na entrada da pequena área e Raskin subiu mais do que todos para colocar de cabeça pro gol.

A resposta não demorou muito, já que apenas 4 minutos depois, veio a redenção de Cebolinha: Taarabt recebeu na área, conseguiu levar até a linha de fundo e cruzou para o meio, onde Cebolinha marcou de cabeça. Foi o primeiro gol do brasileiro na Liga Europa para deixar o jogo em chamas.

O Benfica, porém, errou muitos passes e a pouca movimentação dos homens que não estão com a bola na hora do ataque português faz com que haja poucas opções de jogadas e, somado à inferioridade técnica do time da casa, foi difícil uma vitória parcial para algum dos lados nesse primeiro tempo.

As chances restantes da equipe de Jorge Jesus no primeiro tempo acabavam sendo paradas nas mãos do goleiro Bodart, que recebia chutes fracos e em cima dele. Uma clara deficiência que Jesus precisa arrumar o quanto antes.

Já na segunda metade, o Liège voltou com mais perigo, atacando mais pelos espaços que não havia encontrado no primeiro tempo.

O Benfica não conseguia criar tantas jogadas perigosas e desperdiçava os contra-ataques por conta de erros no passe. Apesar disso, o goleiro do time belga passou certo sufoco. Aos 51 minutos, Pedrinho recebeu na intermediária, chutou colocado uma bola que desviou e fez o goleiro pular para evitar o gol da virada.

A equipe portuguesa optou por jogar mais recuado para ter mais espaçps para o contra-ataque, mas a equipe belga não soube aproveitar o espaço para tentar infiltrações perigosas buscando balançar a rede de Helton Leite.

Porém, com tantos erros portugueses, a equipe da casa se sentiu confiante para tentar uma jogada individual que terminou em gol: Tapsoba recebeu em rápido contra-ataque, chegou na intermediária e chutou à meia-altura. A bola raspou na canela de Vertonghen e matou o goleiro do Benfica. Uma bela jogada aproveitando a defesa mal posicionada para colocar o time belga à frente.

E como no primeiro tempo, o gol do empate saiu rápido. Mas quase saiu logo em seguida com uma bola na trave colocada por Darwin, ao receber na linha de fundo, tirar do goleiro e chutar quase sem ângulo.

Pouco tempo depois, um presente em forma de pênalti deu ao Benfica o gol do empate: Ferreira foi derrubado por Laifis e Pizzi foi para a cobrança cheio de classe com direito à semi-paradinha e voltou a deixar tudo igual no placar.

Depois desse 2º gol portuguès, a equipe voltou a ficar agressiva, com toques mais rápidos, mas foi o time da casa que quase fez o terceiro gol: Muleka aproveitou erro do Benfica e pegou a bola no meio-campo, disparou e chutou em linha de fundo. A bola voltou e encontrou Cimirot, que chutou rasteiro da área e a bola tirou tinta da trave.

Na parte final do jogo, a virada quase chegou para o time de Jorge Jesus: primeiro, com Cebolinha chegando na intermediária, soltando uma bomba com efeito e o goleiro voando para espalmar para escanteio. Logo nos minutos finais da partida, aconteceu uma bela cavadinha de Gabriel para Pizzi, que ficou sozinho na cara do gol e chutou uma bomba que explodiu no travessão.

Porém, nenhum gol aconteceu mais e fez com que o Benfica passasse como 2º do grupo dessa Liga Europa, podendo enfrentar adversários bem mais complicados.