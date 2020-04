Cruzeiro de 2003: tudo sobre o título do Brasileirão

Lá se vão quase 17 anos desde que o Cruzeiro foi campeão da primeira edição do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos, em 2003. A campanha da Raposa ficou marcada pelos números até hoje não alcançados por nenhum outro clube.

Naquele ano, o Cruzeiro foi o primeiro - e único - time a conseguir fazer 100 ponto no Brasileirão, além de ter sido o recorde de gols até então, foram 102, superados pelo santos de 2004 que marcou 103 em sua campanha do título.

A pontuação alta e os muitos gols marcados dificilmente serão repetidos por algum outro time hoje em dia, uma vez que à época, o campeonato era disputado por 24 times e não 20 como hoje, com cada time disputando 46 jogos ao invés dos 38 de hoje.

O time da campanha vitoriosa, teve o meia Alex como artilheiro da equipe e do campeonato, além de, até hoje, ser o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão, o com 23 gols marcados, seguido por Aristizábal, com 21.

Naquele mesmo ano, a Raposa foi campeã ainda do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, conquistando a histórica Tríplice Coroa de 2003.

TIME BASE

Gomes; Maurinho, Cris, Edu Dracena, Leandro;Maldonado, Marinho, Augusto Recife, Wendell; Alex; Aristizábal, Márcio Nobre. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CAMPANHA

Pontos: 100

Aproveitamento: 72,5%

Vitórias: 31

Empates: 7

Derrotas: 8

Gols marcados: 102

Gols sofridos: 47

Saldo de gols: 55

Artilheiro: Alex (23 gols)

Maior goleada: Cruzeiro 7x0 Bahia (cinco gols de Alex)

Jogo do título: Cruzeiro 2x1 Paysandu - 44ª rodada - 30 de novembro de 2003

ELENCO

Goleiros: Artur e Gomes

Laterais: Maicon, Maurinho e Leandro

Zagueiros: Cris, Edu Dracena, Gladstone, Irineu, Luisão e Thiago Gosling

Volantes: Claudinei, Felipe Melo, Itaparica, Jardel, Maldonado, Martinez, Paulo Miranda e Recife

Meias: Alex, Jussiê, Marcinho, Wendel, Zinho e Sandro

Atacantes: Alex Alves, Alex Dias, Aristizábal, Deivid, Kanu, Marcelo Ramos, Márcio Nobre, Mota e Tiago Pereira

Técnico: Vanderlei Luxemburgo