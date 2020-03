Cruzeiro negocia com Jean e Angulo

Jean

Tem 33 anos e atua como lateral-direito e volante. Segundo 'Superesportes', Jean deve assinar um contrato de empréstimo válido até dezembro.

A informação ainda aponta que haverá uma renovação do vínculo caso a Raposa consiga o retorno à Série A de 2021.

O currículo do atleta tem passagem por clubes como São Paulo, América-SP, Marília-SP, Penafiel de Portugal, Fluminense e Palmeiras. Além disso, tem uma convocação para a Seleção Brasileira na Copa das Confederações de 2013.

Entre as características destacadas estão a de cobrador de pênaltis e bom chutador de longa distância. O jogador soma 12 gols em 132 jogos com o Palmeiras, pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018.

Jean também alcançou bons números com o Fluminense: 19 gols em 220 partidas disputadas entre 2012 e 2015. Com o São Paulo, balançou as redes 11 vezes em 200 jogos.

Iván Angulo

É outro palmeirense que desperta o interessa da diretoria mineira. O atacante colombiano de 20 anos ficou fora da lista de inscritos pelo Verdão na Libertadores.

Segundo 'Superesportes', André Cury, agente do atleta, confirmou o interesse e afirmou que a negociação está em andamento.

O jogador tem contrato até 2024 com o Palmeiras, clube pelo qual atuou na base em 2019 e somou sete gols em 21 jogos disputados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria.