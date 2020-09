Cuéllar nega contato com o Grêmio: "não estou interessado nesse momento"

Nos últimos dias, a torcida do Grêmio tem convivido com algumas especulações sobre reforços na equipe. Além de Cavani e Giuliano, na quarta-feira (16), foi a vez de Gustavo Cuéllar ter seu nome ligado ao time de Renato Gaúcho. O volante, que hoje defende as cores do Al Hilal, da Arábia Saudita, no entanto, garantiu que hoje não existe essa possibilidade.

"O meu telefone não tocou, mas se tocasse agora, eu diria, com todo respeito que eu tenho pelo Grêmio, a gente sabe da história do Grêmio como um grande clube, eu falaria que não estou interessado nesse momento. O meu empresário não me passou nada. Eu tenho a intenção de continuar no meu time agora. Tenho me adaptado muito bem a cidade, ao time. No momento não penso em voltar ao Brasil", disse o colombiano em entrevista ao canal Barbaridade TV no Youtube.

Cuellar garantiu que se for para voltar ao Brasil, a prioridade é o Flamengo.

"Se fosse para voltar ao Brasil, pelo respeito, por tudo, eu tocaria lá na portinha (do Flamengo), perguntaria lá se precisa. Se não, a gente continua o caminho", apesar disso, o jogador sabe que pela saída conturbada um regresso ao Rubro-Negro seria complicado.

"Acho que vai ser muito difícil eu voltar para o Flamengo, pelo jeito que eu saí, pelas coisas que aconteceram, pelas pessoas que ainda estão ligadas no clube, acho muito difícil", finalizou o jogador.