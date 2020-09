Dani Alves: lesão no braço, percussão com amigos e revolta do torcedor

Daniel Alves sempre foi um jogador polêmico e adicionou mais um episódio para sua coleção. Ainda se recuperando de uma fratura no braço direito, o camisa 10 do São Paulo não foi relacionado para a partida contra a LDU, nesta terça-feira (22), pela Libertadores da América. Então, o jogador usou suas redes sociais para postar um vídeo tocando instrumentos de percussão com amigos, justamente com o braço lesionado, e revoltou a torcida Tricolor.

A partida contra a LDU, líder do grupo D com seis pontos, será disputada no Equador e é tida como uma grande decisão pelo São Paulo. Após empatar com o River Plate, no Morumbi, a equipe de Fernando Diniz está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores e precisa da vitória para encostar nos líderes.

Depois do duelo desta terça, o Tricolor ainda enfrenta o River Plate, na Argentina, antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra o Binacional, em casa.

Mas apesar da importância da partida, Dani Alves não foi relacionado e não viajou com o restante do grupo para o Equador. Ele ainda se recupera de uma fratura no braço direito, sofrida no final de agosto, durante jogo contra o Athletico.

Na última semana, o camisa 10 chegou a treinar com o restante do grupo, ainda usando uma proteção no braço, e animou a torcida sobre a possibilidade de estar disponível para encarar a LDU, mas acabou ficando de fora.

Então, neste domingo, o jogador publicou uma série de vídeos nos Stories, do Instagram, em uma reunião com alguns amigos, tocando instrumentos de percussão com bastante empolgação, e justamente com o braço que se recupera da fratura, revoltando parte da torcida.

Além de estar arriscando a recuperação da fratura, ele aparece nos vídeos sem máscara, o que também pegou mal entre os torcedores.

Muitos lembraram das palavras de Dani Alves sobre a gravidade da pandemia e seu discurso após a saída de alguns jogadores, como Alexandre Pato, quando disse que no São Paulo não havia espaço para vaidades.

Confira a reação da torcida Tricolor: