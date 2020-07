Dani Gómez, sem espaço no Real Madrid, aparece na órbita do Leganés

Está chegando o verão, e não de empréstimos apenas, mas para vendas no Real Madrid. Por causa da crise, e porque não há lugar para tantos jogadores. Os merengues vão abrir espaço em seu elenco e vários clubes já esfregam as mãos.

Serão vendas com direito de preferência. O Real, portanto, não cortará seus laços com suas jovens promessas da La Masia. Um deles é Dani Gómez, que fez um ano notável no Tenerife, na Segunda Divisão.

Ele jogou 42 jogos, 26 como titular, nos quais marcou 11 gols. Números notáveis, mas insuficientes para, aos 21 anos, dar ao jogador um lugar na primeira equipe. E o Castilla, na Segunda B, ficou muito pequeno para ele.

O portal 'Mundo Deportivo' diz que seu futuro pode estar no Leganés, clube que caiu nesta temporada para a Segunda Divisão do futebol espanhol.