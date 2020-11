Treta no treino do Arsenal! David Luiz agrediu Dani Ceballos?

A pausa no calendário de jogos dos clubes europeus, em meio à Data Fifa, costuma ser um período de descanso e tranquilidade para as equipes do Velho Continente. Não foi o caso do Arsenal, nesta segunda semana de novembro.

Segundo matéria publicada pelo site The Athletic, durante uma atividade que contou os atletas não convocados para suas seleções, o zagueiro David Luiz foi às vias de fato com o meio-campista Dani Ceballos após sofrer uma entrada forte nos gramados. O relato é de que o brasileiro chegou até a acertar um soco no rosto do espanhol, que teria sangrado.

A situação foi vista como algo normal de treinos em alto rendimento, e a matéria ainda relembra que Ceballos já teve problemas com outros companheiros de time pela forma como treina – relembrando um rápido desentendimento do espanhol com o atacante Eddie Nketiah. Técnico dos Gunners, Mikel Arteta conversou com David Luiz e Ceballos e resolveu a situação – inclusive acreditando que existe um lado positivo dentro desta situação, puxando pela competitividade dentro do grupo.

Além da matéria publicada pelo The Athletic, segundo apuração da ESPN fontes de dentro do clube confirmaram que houve o desentendimento entre David Luiz e Ceballos. Entretanto, o meio-campista, que está no Arsenal emprestado pelo Real Madrid, foi às suas redes sociais e garantiu que a notícia é falsa.

“Fake”, escreveu fazendo referência ao tweet que conta a história.

O Arsenal ocupa atualmente a 11ª posição na Premier League inglesa e volta a entrar a campo neste domingo (22), contra o Leeds United.