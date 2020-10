VÍDEO: David Neres recorda Champions inesquecível com o Ajax

Aos 23 anos, David Neres é um nome conhecido no futebol mundial. Desde sua aparição no São Paulo até a ida ao gigante dos Países Baixos, em 2016-17, o atacante já viveu momentos importantes do futebol europeu.

Confira no vídeo acima uma entrevista com o jogador do Ajax. Ele lembra da campanha da Champions League 2018-19, quando a equipe surpreendeu o mundo ao eliminar gigantes como Juventus e Real Madrid para chega à semi da competição de clubes mais importante do mundo.