David Silva receberá menos de 3 milhões e sua cláusula será de 60 milhões

Se for preciso destacar as bombas deste verão no mercado de transferências, não há dúvida que a contratação de David Silva pela Real Sociedad não pode faltar na lista.

O veterano meio-campista espanhol de 34 anos chegou livre depois de encerrar seu relacionamento com o Manchester City, equipe que joga nos últimos dez anos.

A Real informou que o ex-jogador do Valencia, Eibar e Celta assinou contrato até 30 de junho de 2022, mas pouco se sabia sobre o contrato de Silva com sua nova equipe.

Algo que o 'Mundo Deportivo' revelou. Aparentemente, o ex-City receberá menos de três milhões de euros por ano em reais e a sua cláusula rescisória foi fixada em 60 milhões de euros. Além disso, ele pode dar o sinal verde para uma terceira temporada com o clube.