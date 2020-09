Honda e Cano já jogaram Mundial de Clubes juntos

Botafogo e Vasco medem forças neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília). Dois dos personagens do clássico, Honda e Cano, já foram companheiros de equipe no Pachuca, do México, e chegaram a disputar o Mundial de Clubes de 2017 juntos, onde foram eliminados pelo Grêmio na semifinal.

Mas os dois jogadores estão diferentes do que foram no passado. O japonês marcou mais gols por lá, enquanto o argentino, que vive situação inversa no brasil, virando goleador, por não lá não teve tanto sucesso. Até por esse motivo, o torcedor do Glorioso quer ver o camisa 4 atuando mais a frente.

"Honda não falava muito espanhol quando estava no Pachuca, falava com seu tradutor que é argentino. É um grande jogador, uma grande pessoa, não tive a oportunidade de falar com ele aqui ainda, e todos sabem quem é Honda em todo o mundo", lembrou Cano.

"É uma figura muito importante, um jogador que agora está no Botafogo, espero uma oportunidade de falar com ele. Inglês eu não falo, ele fala inglês. Em japonês eu falo menos ainda", brincou o artilheiro do Cruz-Maltino.

Nos números juntos pelo Pachuca, foram 11 jogos, com três gols do japonês e dois do argentino. Por aqui, são nove partidas e um gol para Honda, pelo Bota, e 15 tentos em 22 partidas para Cano, pelo rival.