De Laurentiis quer Gattuso até 2023

Gattuso chegou ao comando do Napoli com uma difícil missão. O ex-jogador substituiu o experiente Carlo Ancelotti em um momento delicado do clube.

De Laurentiis, presidente do time do sul da Itália, está muito satisfeito com o trabalho realizado pelo treinador. Tanto que já pensa na renovação do seu contrato até 2023, de acordo com o jornal 'Il Mattino'.

Depois de um início de incertezas, o Napoli engrenou nas mãos de Gattuso, mas a parada pelo coronavírus freou a reação do conjunto napolitano.

Agora, aproveitando a falta de partidas, De Laurentiis se concentra na renovação do comandante. Tamanha é a confiança, que mesmo sem alcançar os postos europeus, o ex-jogador continuará liderando o projeto.