Dembélé, Griezmann e Coutinho: os donos da vitória do Barça de Koeman

Koeman chegou no Barcelona com uma missão: reestruturar a equipe. Após uma quase-saída de Messi que acabou com o 'fico' do argentino na equipe, os holofotes estavam em como a nova equipe estaria em campo e utilizou um amistoso contra o Gimnàstic de Tarragona como um primeiro teste.

O jogo começou como se esperava. total domínio de um Barça que vinha com um XI peculiar contando com nomes como Pedri e Aleñá:

Já aos 8 minutos, um sorriso foi colocado no rosto de Koeman: Dembélé abriu o placar na entrada da pequena área após cruzamento rasteiro:

O Barcelona continuou pressionanco um Nàstic que viu toda a equipe culè em seu campo e uma agressividade com lances de Sergi Roberto e um escanteio que acabou com Piqué sendo derrubado na área e o segundo gol do Barcelona acontecendo. Dessa vez de pênalti: Griezmann faz o gol de número 2 da 'era Koeman'.

Até agora, era tudo francês no novo Barça.

O time visitante ainda conseguiu oferecer perigo com um lance de Amang, que cruzou na área, mas a bola pegou efeito e acabou passando perto do gol de Neto.

Após algumas tentativas de Messi tentar fazer seu gol em jogadas individuais que careceram de pontaria ou foram lançamentos forte demais, Bonilla diminuiu para o Gimnàstic: Bonilla recebeu de Brugué na meia-lua e chuta colocado uma bola no cantinho do gol de Neto, que ficou parado olhando a bola entrar. Um belo golaço dos visitantes.

A equipe de Tarragona ofereceu perigo ainda no 1º tempo com cobrança de falta ensaiada que acabou com um chute de Rueda que passou perto do gol, mas a primeira metada acabou com o Barça à frente no placar.

Na volta do intervalo, encontramos um Barcelona cheio de mudanças: os escolhidos pelo novo técnico foram Iñaki Peña; Semedo, Araújo, Cuenca, Junior; Riqui Puig, De Jong, Coutinho; Konrad, Trincão e Braithwaite.

E depois de cinco minutos, Coutinho fez o gol para o Barça. Um mês após ter feito um doblete no seu time quando jogava pelo Bayern de Munique. Com direito a paradinha, o brasileiro faz gol de pênalti com bola cobrada no canto

Um destaque particular desse novo XI foi Trincão, o português que mais ofereceu perigo e fez incríveis lançamentos, como quando o português fez uma linda enfiada para Konrad na área, que ficou sozinho na entrada do goleiro para desviar para o fundo do gol. Porém, o lance estava minimamente impedido.

Konrad teve mais algumas chances de fazer o seu gol, mas acabou tudo como estava: 3 a 1 no placar para a estreia do novo Barça.