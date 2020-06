Depois de renovar com Jesus, Flamengo buscará renovar com Diego Alves e Rafinha

Depois de acertar a renovação de Jorge Jesus, o Flamengo se volta para tratar os assuntos de Diego Alves e Rafinha, que ficaram pendentes por conta da paralisação do futebol causada pelo coronavírus. Na próxima semana, a diretoria deve se reunir com os agentes do goleiro no Rio para tratar sobre a renovação de contrato.

Diego Alves, de 34 anos, tem vínculo com o clube até dezembro, mas ambas as partes já sinalizaram o desejo da permanencia e, apesar do tempo de contrato ainda não ter sido debatido, o Flamengo pretende oferecer mais dois anos, ou seja, até dezembro de 2022.

Quem também receberá mais atenção a partir de agora é Rafinha, considerado um dos principais jogadores e líderes do elenco, o lateral de 34 anos já havia sinalizado o desejo de melhorar o contrato, há uma cláusula que permite a saída do atleta sem multa caso receba uma proposta de algum clube de fora do país.

A cláusula, no entanto, foi colocada para resguardar Rafinha caso não se adaptasse novamente ao futebol brasileiro. Em janeiro, o lateral recebeu uma proposta do Fenerbahçe, mas não quis nem escutar. Recentemente ouve o contato do Zenit, também recusado pelo jogador.

Com contrato até junho de 2021, o Flamengo deseja renovar e retirar esta cláusula, além disso, o lateral espera uma valorização depois do ano mágico de 2019. Diante do cenário do coronavírus, a diretoria também acredita que as bases estarão dentro da coerência para as duas partes.