Diego Souza e dois funcionários do Grêmio testam positivo para Covid-19

O Grêmio, que retomou as atividades nesta segunda-feira (4), anunciou o resultado dos testes para Covid-19 realizados por todos os seus contratados: o atacante Diego Souza, além de outros dois funcionários, contraíram o coronavírus e não estão presentes na reapresentação dos atletas.

Nesta quinta-feira (7), o clube retomou os treinos físicos no CT Presidente Luiz Carvalho, com 16 jogadores presentes, treinando divididos em três sessões, respeitando o distanciamento social. Renato Gaúcho, treinador da equipe, que faz parte do grupo de risco, não participou da atividade e permanece em quarentena.

Diego Souza está assintomático, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da equipe, e nem chegou a viajar para Porto Alegre: o jogador permanece em quarentena no Rio de Janeiro. No entanto, os outros dois funcionários estiveram no CT e foram afastados das atividades. Agora, estão isolados, sob acompanhamento médico do clube.

"No dia de vir para cá, ele relatou que teve sintomas muito leves, e que o teste foi positivo. Decidimos então que ele ficaria no Rio de Janeiro, em quarentena, e só voltaria." - Dr. Ciro Simoni, médico do Grêmio, sobre situação de Diego Souza.