Dinamarca quer futebol com público na próxima semana

A Associação de Clubes Profissionais da Dinamarca pediu nesta sexta-feira que o governo permita o público nas arquibancadas quando a competição recomeçar na próxima semana.

A solicitação ocorreu depois que as autoridades anteciparam a reabertura de museus, teatros, cinemas, zoológicos e parques de diversões.

O primeiro-ministro dinamarquês anunciou na quinta-feira a ampliação da segunda fase de normalização da vida pública e incluiu imediatamente o setor cultural, que estava previsto para a terceira fase (em 8 de junho).

O retorno do futebol e de todos os esportes profissionais foi anunciado no início de maio, mas não inclui a presença de torcidas nas arquibancadas, algo que o governo ainda não anunciou quando ocorrerá.

"Queremos o público de volta nos estádios. E, em nossa opinião, podemos lidar com isso, assim como será feito com parques de diversões, teatros e cinemas", disse Claus Thomsen, diretor da Associação, nesta sexta-feira.

Thomsen mencionou que o protocolo para o partidas inclui regras sobre como distribuir torcedores nas arquibancadas, mantendo a distância e o número de pessoas por espaço.

A Superliga será retomada na próxima quinta-feira com o jogo entre AGF e Randers, partida adiada da 21ª rodada. No dia seguinte, começará a 25ª rodada, a penúltima da fase regular, que será seguida por mais dez rodadas de 'play off' para o título e para evitar rebaixamento.

O Midtjylland lidera a tabela com 62 pontos, 12 a mais que Copenhague, vice-líder e atual campeão.