Diniz xinga Luciano, que responde com gol. E a torcida do São Paulo apoia quem?

Uma das particularidades que o futebol em tempos de pandemia trouxe refere-se aos estádios vazios. Com isso, as transmissões de TV têm conseguido captar com maior clareza os discursos e a irritação dos técnicos a beira do campo. Nessa quarta-feira, os microfones captaram e fúria e os xingamentos de Fernando Diniz, do São Paulo, ao atacante Luciano após cometer um pênalti. Poucos minutos depois o camisa 11 fez o gol do empate e acendeu uma discussão nas redes sociais sobre treinador e jogador.

O Tricolor empatou o jogo contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1, em partida disputada no Morumbi. O time visitante ainda desperdiçou duas cobranças de pênaltis: primeiro com Claudinho, depois com Artur. Com o empate, o time da capital paulista perdeu a chance de "dormir" líder do Brasileirão, já que o Internacional só joga na quinta-feira (10).

O São Paulo perdia por 1 a 0, quando Luciano colocou a mão na bola, fora da área, e foi assinalada falta. Na cobrança desse tiro livre, Luciano foi interceptar e colocou a mão mais uma vez, só que dentro da área. Pênalti para o Braga, que desperdiçou.

Após a checagem do VAR e a confirmação da penalidade, Fernando Diniz explodiu em raiva e gritou: "Parabéns, Luciano. Vai tomar no c*". O treinador completou a cena com um "tá olhando o quê?" para o atacante.

Com o penal desperdiçado, Luciano foi de vilão a herói, já que treze minutos depois, o camisa 11 balançou as redes em uma confusão bisonha da zaga da equipe de Bragança.

O jogo terminou empatado, pois Artur, do Bragantino, perderia mais um pênalti, já nos minutos finais. Porém, a discussão já tinha tomado conta de algumas redes sociais e a fala de Diniz imediatamente se tornou um meme do Twitter.