"Disseram que eu não voltaria a andar e ganhei um Mundial"

Ronaldo Nazário enviou uma carta aos torcedores do Real Valladolid para tranquilizá-los no futuro. O dono da equipe até deu um exemplo falando de uma de suas lesões mais graves para incentivar os fãs no futuro.

Esta é a carta oficial enviada e publicada no site oficial do clube:

Caro assinante.

Durante semanas, estive pensando em como entrar em contato com você nesses momentos delicados de confinamento e más notícias. Finalmente, decidi enviar-lhe esta carta, com a qual espero que possa sentir o carinho e a consideração com que a escrevi. Da minha casa para a sua. Da minha família para a sua família.

Estamos separados pela distância física, mas estou convencido de que nunca estivemos tão perto. Empatia é o que nos une agora. O espírito coletivo, responsabilidade, humanidade. Estamos dentro de nossas casas por nós mesmos, por aqueles que amamos, por todos que nem conhecemos e por aqueles que não podem mais estar conosco. Ajudamos um ao outro, aprimorando essa solidariedade de várias maneiras.

Estou escrevendo para agradecer por estar lá, ainda mais agora, transformando sua casa em uma casa. Por transformar cada momento em algo memorável para sua família. Por paciência, cautela e seu otimismo, apesar de todas as dificuldades, desafios e perdas que estamos enfrentando nestes tempos difíceis.

O futebol me ensinou muitas coisas. O maior foi a superação. Quando sofri minha primeira e mais grave lesão no joelho, havia pessoas que disseram que eu nunca mais jogaria e que nunca mais voltaria a andar. Eu senti como se minha própria vida estivesse sendo tirada de mim. Foi nesses momentos que meus limites foram testados, e lutei para mudar essas opiniões e mostrar a todos que eu podia fazer o que eu mais queria. Foram três anos muito difíceis de reabilitação, motivados pelo desejo de sentir tudo o que eu só podia sentir em campo, com a bola nos pés. No final, talvez tenha sido o momento mais icônico de toda a minha carreira: em 2002, eu estava no Japão disputando uma final da Copa do Mundo com o Brasil. Marcando dois gols contra a Alemanha. Para o meu país, o título de cinco vezes campeão; para mim, a consagração do meu retorno.

Tenho certeza de que você também, quando olhar para trás, se lembrará de quantas vezes se levantou, de todas as suas batalhas e de quantas vezes conseguiu superar, ao longo de sua vida, tornar possível o impossível e chegar aonde está sendo quem é.

Se essa carta chega até você hoje, é porque, dentre as escolhas da minha vida, uma foi o Pucela. Eu também escolhi. Eu também tenho sido apaixonado. Como você, estou ansioso pelo retorno a nossa casa. Fecho os olhos e penso naquele Zorrilla cheio de gente. É a paixão que me emociona. Fora do campo, ainda estou motivado para superar todos os desafios. E pessoalmente, que eu fui atrás de você para esta família, agradeço por estar comigo.

Fique de bom humor. Estamos juntos e sairemos mais fortes disso tudo.

Até logo!

Um abraço forte,

Ronaldo Nazário.