Doblete de Bruno Fernandes, gol de Cavani e um United impecável

O Goodison Park está em crise. O Everton, depois de um início promissor na Premier League com quatro vitórias consecutivas, sofreu neste sábado a terceira derrota consecutiva que deixa um saldo na equipe de Merseyside de um ponto dos últimos 12 possíveis.

Nem James Rodríguez, nem Dominic Calvert-Lewin nem Allan. O protagonista do confronto, com permissão de Edinson Cavani, que fez seu primeiro gol pelo Manchester United, foi Bruno Fernandes. O português voltou a se mostrar o jogador mais decisivo do elenco 'red devil' com uma dobradinha que inviabilizou o golo inicial de Bernard.

Os de Ole Gunnar Solskjaer, que tem muito trabalho a fazer na retaguarda da equipe, apesar de terem conquistado três pontos, estão de volta ao caminho da vitória. Um reflexo do estado da defesa foi o 1-0 dos 'toffees'.

Dois passes foram suficientes para o Everton abrir o placar. Três jogadores participaram da jogada para levar a bola de um gol para outro. Jordan Pickford chutou uma bola longa, Calvert-Lewin deixou para trás o papel de artilheiro para se disfarçar de garçom e Bernard, com um bom chute rasteiro no canto por baixo das pernas de Wan-Bissaka, venceu David de Gea.

Uma diferença que Bruno Fernandes, o de sempre, eliminou apenas cinco minutos depois. Lukle Shaw cruzou para a área da esquerda e o ex-Sporting, de cabeça, mostrou que ainda tem muito para mostrar com um cabeceamento estilo Santillana ou Radamel Falcao. Final.

Não satisfeitos com isso, o português passou a buscar o segundo do United, embora desta vez a sorte tenha ajudado. Mandando para a área da esquerda, fechado, Marcus Rashford não conseguiu desviar de cabeça e a bola acabou beijando a trave e entrando no gol 'toffee'.

Os de Ancelotti, com mais intenção do que acerto, tentaram igualar a disputa com chegadas tímidas à entrada da área de De Gea. Um pênalti sobre Lucas Digne que o árbitro marcou e depois voltou atrás por um impedimento de Calvert-Lewin, identificado pelo VAR, foi o mais próximo que Everton chegou de conseguir o empate.

Os de Merseyside se voltaram para o ataque nos últimos minutos e foi nesse momento que Cavani aproveitou para tirar as teias de aranha da sua conta de gols. O uruguaio, que não marcava em uma partida oficial desde 23 de fevereiro na Ligue 1, fechou a terceira vitória do United na temporada e bateu os tambores de guerra em Goodison Park.