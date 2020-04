Dois anos do lançamento do 'foguete Rodrygo'

Hoje no Real Madrid, Rodrygo surgia premiado no Brasil há dois anos . EFE/Juanjo Martín

Em 9 de abril de 2018, Rodrygo foi premiado como o jogador revelação do Campeonato Paulista 2018. Desde então, o brasileiro continua progredindo. Atualmente, é uma das promessas do Real Madrid. Zidane costuma confiar nele e sua saudável rivalidade com Vinicius o mantém em ascensão.