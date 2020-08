Domènec empolga nos primeiros dias de Flamengo

Domènec Torrent chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (3), sem tempo a perder, o novo treinador do Flamengo comandou o primeiro treino na mesma tarde. São poucos dias, mas o suficiente para causar boa impressão no elenco, comissão técnica, diretoria e demais funcionários do Ninho do Urubu.

Receptivo, o treinador deixou claro nos bastidores que é ele quem precisa se adaptar ao clube. Logo, quer falar português e já deu até o ponta pé inicial para as aulas. Colocou como meta cerca de dois meses para estar se comunicando bem na língua portuguesa.

Além disso, Torrent tem se mostrado muito atento, ouvido bastante a comissão do clube que trabalhou com Jorge Jesus e os jogadores. Ele vai mudar o estilo de jogo do Flamengo e já deixou isso claro, mas tudo será feito com tempo, sem acelerar o processo.

Dome, como gosta de ser chamado, observa e pergunta bastante, quer filmar os detalhes das atividades e gosta do vídeo, um fator tratado como positivo principalmente pela equipe de comunicação do Flamengo, que vê a oportunidade para turbinar ainda mais os canais oficiais do clube.

Outro departamento que deve ganhar um "upgrade" com Dome é o de análise e desempenho. O treinador é fissurado por dissecar equipes e já conversa sobre formas e novas tecnologias para alavancar o setor. Jordi Gris, o responsável por essa área na comissão fixa do treinador, é apontado como referência no assunto e vai liderar as transformações

No Rubro-Negro, Domènec encontrou um elenco que gosta de trabalhar e tem deixado isso bem claro para o novo treinador. Jorge Jesus, inclusive, em várias oportunidades chegou a externar que esse era o grupo de atletas com mais vontade de trabalhar com quem conviveu.

Para contar com o comandante na beira do gramado na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, no próximo domingo (9), no Maracanã, o Flamengo já deu entrada na papelada para regularizar Domènec e aguarda a confirmação no BID.