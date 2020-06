Donnarumma renovará com o Milan... mas com uma condição

Parece que o fim de uma das grandes novelas dos últimos meses está próximo. Após uma avalanche de informações, o goleiro Gianluigi Donnarumma estaria disposto a selar sua assinatura em um novo contrato com o Milan.

Nesses últimos tempos, o goleiro de 21 anos foi associado a vários clubes: Real Madrid, Manchester United, Juventus... embora pareça que ele continuará ligado, pelo menos por enquanto, à entidade de San Siro.

A diretoria do Milan queria que o goleiro assinasse até 2025, mas ele queria apenas até 2023. No final, de acordo com 'CalcioMercato', o clube e o jogador de futebol teriam chegado a um meio-termo.

Mas Donnarumma quer incluir uma cláusula de saída em seu novo contrato: caso o Milan não se classifique para a Liga dos Campeões, ele poderá deixar o clube por uma oferta de cerca de 50 milhões de euros.