Drogba originou a saída precoce de Felipão do Chelsea

Luis Felipe Scolari chegou ao Chelsea em 2008 como um homem de sucesso após seus tempos vitoriosos de Grêmio, Palmeiras e seleções brasileira e portuguesa. No entanto, o técnico durou sete meses. 12 anos depois, ele contou sobre a razão que acredita ter feito essa experiência acabar cedo.

Para Felipão, o problema se originou em uma lesão de Didier Drogba: "Começou por causa de uma lesão do Drogba. O nosso departamento médico considerou que deveríamos deixar Drogba se recuperar de sua lesão em Cannes, num resort à beira-mar na Costa Azul, no meio do verão. Eu pensei que ele deveria ficar em Londres. Eu também gostaria de ir a Cannes no verão e ficar lá por um mês ou dois e me divertir".

"Eu tinha uma forma de liderança que entrava em conflito com um ou dois jogadores. Quais? Anelka e Drogba"., explicou Scolari.

O técnico brasileiro concluiu outras situações de conflito: "Quando voltou ao grupo, tentei adaptar a equipa para que ele e Anelka jogassem juntos. Tivemos uma reunião e Anelka disse: 'Só jogo numa posição, na 9'. Havia falta de respeito, de conciliação com Drogba. Ambos eram excelentes, mas alguém tinha que ter outras funções para ajudar ainda mais quando perdíamos a bola. E foi aí que as coisas mudaram. Mas já conversei abertamente com Drogba sobre o assunto. Não houve más intenções, mas a verdade é que aconteceu e eu perdi uma das grandes oportunidades que tive na vida".