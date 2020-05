Dudu, 'pra sempre' no Palmeiras, chegaria perto da longevidade de Ademir da Guia

Em uma live promovida por um patrocinador, o meia Dudu reiterou o desejo de encerrar a carreira no Brasil e admitiu a possibilidade de que isso aconteça no Palmeiras. Com contrato até 2023 o camisa 7 pode estender o vínculo e, assim, alcançar marcas expressivas pelo Verdão, e até se aproximar de Ademir da Guia em número de jogos.

"Estou muito bem aqui no Palmeiras. Sempre falo que, se quiserem que eu fique, eu fico. Não tem problema. Todos sabem do carinho que tenho pelo clube e da vontade de vestir essa camisa”, disse o meia, que ainda admitiu a possibilidade de se aposentar no próprio clube: "Já pensei e tenho, sim. É o time em que, se Deus quiser, eu vou parar. Porque é o lugar em que conquistei minhas coisas e fui mais feliz. O Palmeiras é um time muito grande".

O camisa 7 está em sua sexta temporada pelo Palmeiras, com 305 partidas disputadas e 70 gols marcados, e ainda prevê ser protagonista nas próximas temporadas. Além disso, o jogador pode acabar alcançando marcas incríveis pelo clube, ainda mais se conseguir a sonhada extensão contratual.

Se conseguir manter a média de 57 partidas disputadas por temporada até o final de seu atual vínculo, Dudu poderia chegar à marca dos 513 jogos disputados pelo Palmeiras, desbancando Dalma Santos da oitava posição de jogadores com mais partidas no clube.

Imaginando que Dudu se aposente ao 35 anos, em 2027, ainda no Palmeiras e mantendo a média de jogos, ele pode chegar na marca de 741 partidas disputadas com a camisa do alviverde, assumindo em disparada a segunda colocação do ranking, hoje ocupada pelo goleiro Leão, que tem 602.