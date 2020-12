Dúvida contra Santos, Jean Pyerre é símbolo de ascensão

A escalação ou não de Jean Pyerre no duelo decisivo desta quarta-feira, 16, entre Grêmio e Santos ainda é um mistério. No entanto, caso o meia jogue a decisão que vale vaga na semifinal da Libertadores, o Tricolor terá um reforço e tanto.

Jean Pyerre é um dos símbolos da equipe de Renato Portaluppi nesta "decolagem", como o próprio treinador denominou há alguns meses. Foi justamente após o retorno do jogador ao time, depois de um período de lesões problemas fora dos gramados, que o Grêmio engrenou e embalou uma sequência invicta de 18 jogos, somando todas as competições.

Neste período, o meia esteve em campo em 11 duelos, com nove vitórias. Mas foram nos últimos sete jogos que participou que ele mais se destacou, com quatro gols e uma assistência. Com o bom momento, foi presenteado com a camisa 10 do Tricolor a pedido do próprio Renato.

"Não vejo jogador melhor do que ele na posição no país. É reconhecido nacionalmente pela sua qualidade. É um jogador raríssimo, que todos nós fizemos um esforço enorme para deixar ele completamente à vontade", destacou Romildo Bolzan, presidente do clube, à Rádio Gaúcha.

Porém, desde que Jean Pyerre passou a ser desfalque, o desempenho gremista deixou a desejar. Embora tenha goleado o Vasco por 4 a 0, foram dois empates, contra Goiás no Brasileirão e contra o Santos no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, e o futebol do Grêmio foi questionado nestes dois últimos jogos.

A boa notícia é que o jogador não teve lesão, então as chances de ser titular nesta quarta-feira são relativamente boas. Alguns profissionais da imprensa gaúcha gravam a presença do meia no time titular. Jean Pyerre não atua desde o primeiro tempo do jogo de volta contra o Guaraní-PAR, quando sentiu dores na coxa e pediu para ser substituído.

Nesta quarta-feira, a expectativa sobre a possível escalação do meia no jogo contra o Santos tomou conta das redes sociais com a hashtag #PyerreDay. Até Romildo Bolzan comentou sobre as chances do jogador atuar na Vila Belmiro, mas deixou a empolgação para a torcida e optou pela cautela.

"Está à disposição do treinador, mas não tem a segurança de jogar. Ele está aqui e na hora do jogo o Renato e os médicos vão ver as condições. Não dá para afirmar que o Jean Pyerre vai jogar", disse Bolzan nesta terça-feira, 15.

Na temporada, são 24 jogos e cinco gols na conta de Jean Pyerre. A escalação ou não do atleta deve ser conhecida apenas minutos antes da partida contra o Santos.