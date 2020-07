Eduardo Vargas será a nova contratação do Atlético Mineiro?

Uma sessão de perguntas e respostas no Instagram de Eduardo Vargas, que aconteceu na segunda-feira (6), serviu para atiçar o torcedor do Atlético-MG. Em busca de um atacante, o Galo, a pedidos de Jorge Sampaoli está monitorando a situação do ex-Grêmio.

O Atlético-MG tem se reforçado bastante, já são sete reforços desde a chegado do novo treinador, mas ainda não preencheu uma vaga essencial no ataque. Para isso, Sampaoli fez uma lista de nomes que lhe agradam no setor e, entre eles, está o de Eduardo Vargas, hoje no Tigres, do México.

O treinador argentino trabalhou com o atacante na Universidad de Chile, em 2011, e na seleção chilena, entre 2012 e 2016, quando conquistaram, juntos, uma Copa Sul-Americana (2011) e uma Copa América (2015). Sampaoli parece gostar do trabalho do jogador que, em uma das respostas no Instagram, apontou também apreciar o técnico, colocando-o como o melhor treinador com quem já trabalhou: "Todos os que tive são bons, mas o que marcou minha carreira foi Dom Sampa", escreveu.

Como se isso não fosse o suficiente para animar o torcedor atleticano com o possível reforço, em outro momento Vargas foi perguntado se jogaria no Galo e foi bem direto em sua respostas: "Sim".

Por outro lado, ao ser perguntado sobre seu futuro no Tigres, Vargas escreveu que deseja continuar atuando pela equipe mexicana.

Para poder contar com Vargas em seu elenco, o Galo precisaria conseguir um acordo com o Tigres para a liberação do atacante, que tem vínculo contratual com os mexicanos até junho do ano que vem. No clube, o chileno tem 139 jogos e 39 gols marcados em quatro temporadas.

Aos 30 anos, o atacante já tem experiência no futebol brasileiro. Em 2013 ele passou uma temporada emprestado pelo Napoli ao Grêmio, neste período, o chileno fez 37 partidas e marcou nove gols vestindo a camisa tricolor. Desde que deixou a equipe gaúcha, Vargas defendeu Valência, Queens Park Rangers e Hoffenheim, até chegar ao México.