Ele soube que estava com COVID-19... durante o intervalo da partida!

O duelo em Istambul entre Turquia e Croácia deixou um empolgante 3 a 3 no placar, embora não se vá falar muito do placar de uma partida que, infelizmente, teve, tem e terá Domagoj Vida como seu principal protagonista.

O zagueiro croata jogou a primeira parte do encontro e foi substituído no intervalo, algo normal no caso de um amistoso, mas no intervalo soube de uma notícia que imediatamente gerou grande polêmica.

E é que a Federação Croata emitiu um comunicado em que explicava que o jogador de futebol foi substituído quando se confirmou que ele havia testado positivo para coronavírus nos testes que foram realizados pela manhã.

"Depois que todos os jogadores e membros da equipe deram negativo para o jogo contra a Turquia na segunda-feira, o teste regular para o jogo contra a Suécia aconteceu na manhã de quarta-feira. A Federação recebeu recebeu os resultados oficiais após a meia-noite, hora local, e mostrou que o integrante da Seleção Domagoj Vida é positivo para coronavírus”, explica o texto.

“O serviço médico da Seleção Croata recebeu esta informação no intervalo de que havia um resultado potencialmente positivo. Este é um procedimento de teste comum, e em caso de achado suspeito é testado novamente para confirmar o resultado. Agora Vida, que estava isolado imediatamente de acordo com os regulamentos, vai passar os próximos dias em auto-isolamento em Istambul ", disse a Federação Croata, o que pode causar um caos completo na sua própria seleção e também na equipe turca.

Além disso, conforme indicado por 'El Partidazo de COPE', a Federação Croata terá que dizer com quais jogadores Domagoj Vida teve contato próximo e eles também deverão permanecer em quarentena.