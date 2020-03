Elenco do Barça recusa primeira oferta de redução salarial

A crise financeira que vem junto ao coronavírus é sem precedentes. O futebol não sairá ileso disso e vários clubes tentam entrar em acordo com os seus elencos para acertarem uma redução salarial.

De acordo com o 'Marca', os dirigentes do Barcelona se reuniram para analisar as opções e uma delas seria que os jogadores do time principal reduzissem os seus salários, já que o clube não terá receita suficiente para honrar os compromissos.

Ainda de acordo com a citada fonte, no último final de semana teve início uma seria de contatos com os capitães para explicar a situação do clube e tentar encontrar uma solução.

A predisposição do elenco é positiva, mas até o momento não houve acordo, já que uma primeira proposta feita pela diretoria do clube não agradou os jogadores.

A opção de ERTE, que seria basicamente a suspensão dos contratos dos jogadores, ainda não está em questão. Muito embora LaLiga assessoraria os clubes que tomassem esssa decisão.

A folha salarial dos jogadores do Barcelona ronda os 600 milhões de euros, enquanto o pessoal não desportivo é de aproximadamente 40 milhões.