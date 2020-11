Em pouca horas, Marcos Braz fechou com Rogério Ceni que agrada a todos no Flamengo, até Dome.

Rogério Ceni será anunciado em breve como novo treiandor do Flamengo. O técnico, que já se despediu do Fortaleza, é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça (10) para assinar contrato. Antes mesmo de anunciar oficialmente a saíde de Domènec Torrent, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, já se mobilizava para tentar a contratação de Rogério Ceni.

Depois da goleada sofrida para o Atlético-MG, a volta da delegação rubro-negra no avião foi em silêncio, Braz estava calado, mas já pensando no que faria ao desembarcar no Rio de Janeiro. Ao chegar em solo carioca, o primeiro contato com o estafe de Ceni foi feito.

No dia seguinte, logo bem cedo, o dirigente já estava no Ninho do Urubu, a pressão que sofria de todas as alas da diretoria para demitir Dome chegou no limite. O mandatário conversou com o catalão e conduziu o desligamento. Sem perder tempo, voltou ao foco: Rogério Ceni.

Quatro horas foram suficientes para convencer o treinador a assumir o Flamengo. Marcos Braz fez questão de ressaltar que o momento do clube é completamente diferente do que vivia o Cruzeiro em 2019 e que ele teria respaldo no dia a dia do futebol.

Já de malas prontas para Salvador, onde o Fortaleza encara o Bahia, nesta quarta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro, Ceni seguiu o protocolo. Viajou com o time par, fez check in no hotel, se reuniu com a diretoria do Leão e comunicou a saída para o Flamengo. Em seguida, pediu uma reunião com os jogadores que já imaginavam que o treinador estava de saída.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Flamengo preparava todos os detalhes, emitiu as passagens e já quer que Rogério Ceni comande o time contra o São Paulo, nesta quarta, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

NOME QUE AGRADA VÁRIAS ALAS DA DIRETORIA

Se Domènec Torrent teve grande resistência desde o início, quando parte dos dirigentes do clube preferiam Miguel Angel Ramírez, Rogério Ceni chega num cenário completamente diferente. O nome dele já vinha sendo avaliado internamente no clube e tem o apoio de várias alas políticas da diretoria.

SONHO DE CONQUISTAR TÍTULOS E TRABALHAR EM EQUIPE FORTE

Segundo apurou a Goal, o fato de Rogério Ceni ter o desejo de comandar uma equipe que brigue por títulos foi primordial para trocar o Fortaleza pelo Flamengo. O treinador, que há poucos dias tinha dito que gostaria de terminar o contrato no Leão, ponderou que não se podia rejeitar uma oferta do time carioca nesse momento: "sempre foi o desejo dele comandar um time que brigue por títulos importantes" revelou uma fonte próxima a Ceni.

"INDICAÇÃO" DE DOMÈNEC TORRENT"

O Flamengo contratou um treinador que agrada bastante a Domènec Torrent. O catalão, em algumas oportunidades, externou no Ninho do Urubu que Rogério Ceni é seu técnico brasileiro preferido e que enxergava bastante potencial no então comandante do Fortaleza.

Recentemente, um membro do conselho de futebol também havia questionado Dome sobre qual o treinador que mais gostava no futebol brasileiro e a resposta foi Rogério Ceni.