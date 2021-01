Na próxima quarta-feira o Corinthians pega o Fluminense pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O time paulista ocupa a 9º colocação na tabela com 39 pontos conquistados. Já o Fluminense é o 7º com 41.

Confira no vídeo acima como está sendo a preparação do Corinthians!