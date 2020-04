Empresário sonha em levar Igor Gomes ao Real Madrid

Wagner Ribeiro voltou a falar no Real Madrid. Primeiro foi lembrar o interesse passado do clube por Neymar; Agora, para tratar do futuro de um de seus representados, Igor Gomes, jovem do São Paulo que está na agenda de grandes clubes da Europa.

“Eu trabalho com o Igor desde os 12 anos, ele está no radar de todos os grandes clubes da Europa. Ele foi titular do São Paulo, é, se trata de um jogador diferente, tem a performance que os europeus gostam, marca, arma jogada, faz gol, dá assistência. É um jogador completo”, disse Ribeiro a 'FOX Brasil'.

“Especulou-se que o Real Madrid queria, eu disse que não era o momento de falar. Eu tenho um sonho de um dia levá-lo para o Real Madrid. Gosto do Real e todo jogador almeja. Não tem nada. Se houver a oportunidade, farei com maior prazer”, acrescentou sobre o meia ofensivo.

O empresário brasileiro continua manobrando para voltar a trabalhar com o Real Madrid. Ele já levou, por exemplo, Robinho ao clube espanhol. Igor Gomes, que completou 21 anos em março, já participou de 44 jogos com o time principal do São Paulo, somandotem cinco gols e duas assistências.