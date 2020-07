Eric Dier exige o dobro do salário para renovar com o Tottenham

O contrato de Eric Dier com o Tottenham termina no final da próxima temporada, em junho de 2021, e o jogador poderá negociar com qualquer equipe a partir de janeiro do próximo ano.

Os 'spurs' estão prontos para renová-lo, principalmente para um José Mourinho que o tem em um pedestal. O meio-campista inglês é um dos jogadores mais utilizados pelo treinador português.

Mas a extensão do contrato não está sendo fácil. Atualmente, Dier recebe 55.000 euros por semana e, segundo o 'Daily Mail', exige um salário de 110.000 euros por semana para carimbar sua assinatura, o dobro.

No momento, o Tottenham não está disposto a dobrar seu salário, então as negociações estão paralisadas.